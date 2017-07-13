ХАМАС отключил последнюю турбину на электростанции Газы

Представители контролирующей сектор Газы террористической организации ХАМАС сообщили об остановке последней действовавшей турбины электростанции сектора в связи с нехваткой топлива.

Высоковольтные линии из Египта на текущий момент также отключены.

Таким образом, единственным источником электроэнергии в Газе осталась высоковольтная линия из Израиля, по которой в сектор поставляется 70 мегаватт электричества.

Напомним, что в последние недели поставки топлива в сектор Газы взял на себя Египет, а оплачивали поставку Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Израиль по просьбе властей ПНА сократил объем поставок электричества в Газу со 123 до 70 мегаватт.