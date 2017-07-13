В Саудовской Аравии запатентован зонтик с кондиционером

Как пишет The Saudi Gazette, живущий в Мекке инженер Мухаммад Хамид Сайиг разработал и запатентовал специальный зонтик, предназначенный для участников Хаджа. Он получил название "Зонтик Мекки".

Паломничество, которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин, состоится в 2017 году в начале сентября. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура в это время превысит 40 градусов Цельсия.

Многие паломники, особенно из Европы и Северной Америки, используют зонтик для защиты от палящего солнца. Сайиг решил усовершенствовать его конструкцию.

Согласно публикации, инженер оснастил его кондиционером, который может питаться как от солнечной батарее на полотне зонтика, так и от батареек. Можно подсоединить и емкость с водой для опрыскивания.

Автор изобретения рассказал, что первоначально хотел ограничиться вентилятором, однако решил продолжить работу над усовершенствованием конструкции.

К сожалению, в статье не сообщается, как именно работает "Зонтик Мекки" и что именно охлаждает его открытая со всех сторон конструкция. Можно предположить, что облегчение он приносит только голове участника Хаджа.