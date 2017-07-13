Теракт в штаб-квартире джихадистов в Идлибе, более десяти погибших

В городе Идлиб на севере Сирии автомобиль с взрывчаткой врезался в группу боевиков исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Погибли по меньшей мере 12 джихадистов, десятки получили ранения.

Как сообщают местные активисты, атаке подверглась текстильная фабрика, которую группировка использует как свою штаб-квартиру. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако предполагается, что он совершен боевиками "Исламского государства".

В последние недели "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзники проводят операцию против сохранившихся в провинции Идлиб ячеек ИГ. Арестованы около 100 человек, среди которых, как утверждается, и организаторы терактов.

Провинция Идлиб находится на севере Сирии и граничит с Турцией. Контроль над ней делят сирийские правительственные войска, выступающие против ИГ джихадисты и поддерживаемая Турцией Армия свободной Сирии.