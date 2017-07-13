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Ближний Восток

Реклама нового приложения оскорбила иорданских таксистов

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
На стоянке такси в Аммане

Компания Easy Taxi была вынуждена отказаться от новой рекламы приложения для мобильных телефонов, позволяющей вызвать такси. Причиной стало возмущение водителей.

На рекламных табло можно было увидеть юношу, который пытается поймать такси, вытянув мускулистую загорелую ногу. Согласно подписи, этот метод принесет гораздо меньший успех, чем использование мобильного приложения.

"Это оскорбительная, неприемлемая реклама. Она намекает на то, что водители выбирают пассажиров, руководствуясь их внешностью. Просто ложь!" – говорит пресс-секретарь союза перевозчиков пассажиров Махмуд Даббас.

Он также добавил, что работа водителя – и без того не из легких. "Изображать их в таком виде – чудовищно", - сказал Даббас.

Компания сняла рекламу и принесла извинения. При этом она подчеркнула, что не хотела обидеть водителей.

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