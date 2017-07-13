Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "уход президента Сирийской арабской республики Асада больше не является необходимым условием для участия Франции в дискуссии по Сирии", - цитирует Макрона телеканал i24.

Макрон заявил, что Франция изменила свою доктрину в отношении Сирии. "Наша принципиальная задача - искоренить террористические группы, какими бы они не были", - заявил президент Франции.

При этом Дональд Трамп объявил, что ведется работа над вторым перемирием в Сирии. "Мы работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии", - заявил он на совместной пресс-конференции.