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Ближний Восток

Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 20:56 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "уход президента Сирийской арабской республики Асада больше не является необходимым условием для участия Франции в дискуссии по Сирии", - цитирует Макрона телеканал i24.

Макрон заявил, что Франция изменила свою доктрину в отношении Сирии. "Наша принципиальная задача - искоренить террористические группы, какими бы они не были", - заявил президент Франции.

При этом Дональд Трамп объявил, что ведется работа над вторым перемирием в Сирии. "Мы работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии", - заявил он на совместной пресс-конференции.

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