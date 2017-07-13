В "освобожденном" Мосуле возобновились бои

Почти через двое суток после того, как премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы объявить об окончательном разгроме "Исламского государства", в городе вновь начались бои с этой террористической группировкой.

Власти призывают не придавать значения локальным инцидентам. По их словам, проводится операция против отдельных боевиков, спрятавшихся в городе после победы над ИГ.

Как сообщают местные жители, джихадисты продолжают удерживать небольшой анклав на берегу Тигра. По их словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. 900.000 беженцев, покинувших Мосул, не спешат возвращаться домой.

Городу, который до захвата "Исламским государством" был вторым по важности в Ираке, нанесен огромный ущерб. Районы, несколько месяцев бывшие ареной ожесточенных боев, практически полностью разрушены.

По оценке ООН, восстановление города обойдется по меньшей мере в миллиард долларов. Восстановительные работы уже начались, однако жители заявляют, что по их ощущению, Мосул – все еще арена военных действий.