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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 июля

время публикации: 06:52 | последнее обновление: 06:52 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 13 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны семеро палестинских арабов, шестеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Аль-Аруб был найден тайник, в котором хранились самодельное оружие и взрывные устройства.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 июля







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Четверг, 13 июля 2017 г.
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