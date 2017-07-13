Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 13 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны семеро палестинских арабов, шестеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Аль-Аруб был найден тайник, в котором хранились самодельное оружие и взрывные устройства.