Тиллерсон возвращается в Катар

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон продолжает турне по Ближнему Востоку, цель которого – добиться урегулирования катарского кризиса. Из Саудовской Аравии американский политик вновь направился в Катар.

В Джедде он провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом, наследником престола принцем Мухаммадом бин Салманом, министрами иностранных дел государств, выступивших против Катара.

По словам глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, соглашения о борьбе с террором, подписанного Тиллерсоном в Катаре, недостаточно для преодоления кризиса.

Они утверждают, что требования, о которых говорится в отвергнутом ультиматуме, - обоснованные и легитимные, и обвиняют Катар в поддержке террористических группировок.