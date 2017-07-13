13 июля 2017 г.
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Ближний Восток

Тиллерсон возвращается в Катар

время публикации: 11:45 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Тиллерсон возвращается в Катар

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон продолжает турне по Ближнему Востоку, цель которого – добиться урегулирования катарского кризиса. Из Саудовской Аравии американский политик вновь направился в Катар.

В Джедде он провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом, наследником престола принцем Мухаммадом бин Салманом, министрами иностранных дел государств, выступивших против Катара.

По словам глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, соглашения о борьбе с террором, подписанного Тиллерсоном в Катаре, недостаточно для преодоления кризиса.

Они утверждают, что требования, о которых говорится в отвергнутом ультиматуме, - обоснованные и легитимные, и обвиняют Катар в поддержке террористических группировок.

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