США признали: в Ракке действуют американские коммандос

Пресс-секретарь вооруженных сил США полковник Райян Диллон сообщил, что американские военные советники участвуют в операции по освобождению сирийской Ракки.

По его словам, речь идет в первую очередь о коммандос, которые советуют и помогают ополченцам Сирийских демократических сил – курдского движения, сражающегося против "Исламского государства".

Спецназовцы не принимают непосредственного участия в боях, но находятся под огнем больше, чем их действовавшие в Мосуле коллеги. В частности, они занимаются координацией действий ВВС.

Отвечая на вопрос о численности американских военнослужащих, Райян сказал: "Мы говорим не о сотнях". Добавим, что в общей сложности в Сирии находится около 500 американских солдат.

Представитель американской армии также отметил, что ИГ активно использует квадракоптеры, находящиеся в свободной продаже. Их задействуют как управляемые бомбы.