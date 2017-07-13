13 июля 2017 г.
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Ближний Восток

США признали: в Ракке действуют американские коммандос

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати

Пресс-секретарь вооруженных сил США полковник Райян Диллон сообщил, что американские военные советники участвуют в операции по освобождению сирийской Ракки.

По его словам, речь идет в первую очередь о коммандос, которые советуют и помогают ополченцам Сирийских демократических сил – курдского движения, сражающегося против "Исламского государства".

Спецназовцы не принимают непосредственного участия в боях, но находятся под огнем больше, чем их действовавшие в Мосуле коллеги. В частности, они занимаются координацией действий ВВС.

Отвечая на вопрос о численности американских военнослужащих, Райян сказал: "Мы говорим не о сотнях". Добавим, что в общей сложности в Сирии находится около 500 американских солдат.

Представитель американской армии также отметил, что ИГ активно использует квадракоптеры, находящиеся в свободной продаже. Их задействуют как управляемые бомбы.

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