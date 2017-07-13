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Ближний Восток

Sky News Arabia: ВВС Египта ликвидировали на Синае не менее 20 террористов

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото
Sky News Arabia: ВВС Египта ликвидировали на Синае не менее 20 террористов

Рано утром в четверг, 13 июля, египетские ВВС ликвидировали не менее 20 террористов к западу от Рафаха, на севере Синайского полуострова (недалеко от границы с сектором Газы), сообщает сайт телеканала Sky News Arabia.

Среди прочего, как отмечается в сообщении, с воздуха был уничтожен автомобиль Hyundai Verna, в котором находились четверо террористов, пытавшихся скрыться после первого авиаудара.

В течение последней недели жертвами атак боевиков на Синае стали не менее 25 египетских военнослужащих и полицейских. Ответственность за эти нападения брала на себя террористическая организация "Вилайят Синай", ассоциирующая себя с "Исламским государством".

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