Sky News Arabia: ВВС Египта ликвидировали на Синае не менее 20 террористов

Рано утром в четверг, 13 июля, египетские ВВС ликвидировали не менее 20 террористов к западу от Рафаха, на севере Синайского полуострова (недалеко от границы с сектором Газы), сообщает сайт телеканала Sky News Arabia.

Среди прочего, как отмечается в сообщении, с воздуха был уничтожен автомобиль Hyundai Verna, в котором находились четверо террористов, пытавшихся скрыться после первого авиаудара.

В течение последней недели жертвами атак боевиков на Синае стали не менее 25 египетских военнослужащих и полицейских. Ответственность за эти нападения брала на себя террористическая организация "Вилайят Синай", ассоциирующая себя с "Исламским государством".