ОАЭ пожаловались ООН на антисемитизм "Аль-Джазиры"

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Гаргаш направил верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хуссену письмо с обвинениями в адрес катарской телекомпании "Аль-Джазира".

Среди прочего, Гаргаш обвиняет телекомпанию в поддержке и распространении экстремистских идеологий, пропаганде террора, предоставлении публичной платформы лидерам террористических организаций (включая Хасана Насраллу ("Хизбалла"), Халида Машаля и Мухаммада Дэйфа (ХАМАС), и Рамадана Шаллу ("Исламский джихад").

Также в тексте письма, полный текст которого приводится на сайте The National, против "Аль-Джазиры" выдвигаются обвинения в подстрекательстве к насилию против друзов и в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Напомним, что закрытие телекомпании является одним из ключевых требований, выдвинутых Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом властям Катара в качестве условия для прекращения бойкота и экономической блокады.