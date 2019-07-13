ХАМАС готовит новый "марш", отмеченный сожжением "сионистских флагов"

Очередной этап "марша возвращения" в секторе Газы, который намечен на пятницу, 19 июля, будет отмечен "сжиганием сионистских флагов". Об этом сообщил комитет по организации "маршей возвращения" в твиттере хамасовского "Палестинского информационного центра".

В сообщении подчеркивается, что сожжение израильских флагов станет "ответом на недавний его подъем в некоторых арабских столицах".

Издание The Jerusalem Post полагает, что речь идет об участии израильских бизнесменов в недавней конференции в Бахрейне, а также о визите министра иностранных дел Исраэля Каца в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В пятницу, 12 июля, в секторе Газы прошел 66-й "марш возвращения", на этот раз под лозунгом: "Нет переговоров, нет мира, нет признания (сионистского) образования".

Активисты швыряли камни и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих и разделительных сооружений, пытались приблизиться к забору безопасности; военнослужащие были вынуждены в ответ применять меры для разгона толпы.

Перед демонстрантами выступил высокопоставленный представитель ХАМАСа Фатхи Хамад, заявивший, что, несмотря на извинения, принесенные Израилем, ХАМАС отомстит за убийство "пограничника", совершенное накануне". При этом, Хамад добавил, что "ХАМАС предоставит Израилю неделю для того, чтобы он выполнил все договоренности".

"В противном случае, молодежь Газы вернется, чтобы отомстить; наше терпение на пределе, мы взорвемся, взрыв будет слышен на Западном берегу и за рубежом", - сказал представитель ХАМАСа.

Ситуация в Газе вновь обострилась после того, как 11 июля к востоку от Бейт-Хануна (на севере сектора Газы) израильские военные застрелили вооруженного боевика, находившегося рядом с двумя нарушителями границы. ХАМАС заявил, что был убит "пограничник", пытавшийся остановить нарушителей.

"Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, опубликовали предупреждение о "последствиях" этого инцидента для "оккупационной армии". Их поддержали другие террористические группировки, поклявшиеся отомстить за "преступление сионистов", выпустив соответствующее совместное заявление.

Отметим, что в течение последней недели ХАМАС проводил масштабные учения. 9 июля министерство внутренних дел Газы сообщило о приведении в полную боевую готовность подразделений ХАМАСа, а также о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов. Закрыта и морская граница, рыбакам запрещено выходить в море.





