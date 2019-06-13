На борту подорванного в Оманском заливе танкера найдена неразорвавшаяся магнитная мина

Экипаж эсминца ВМС США USS Bainbridge обнаружил прикрепленную к борту подорванного в Оманском заливе танкера несработавшую магнитную мину, сообщает телекомпания CNN.

Ранее СМИ сообщали, что норвежский танкер Front Altair, загоревшийся и затонувший в Оманском заливе, был подбит торпедой. Пожар возник и на втором атакованном судне. Оно держится на плаву. Экипажи кораблей эвакуированы.

Судно направлялось из Катара на Тайвань под флагом Маршалловых островов и было атаковано недалеко от восточного входа в Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив. Груз – 75.000 тонн нефти. Экипаж судна – 23 человека. Компания Frontline, которой принадлежит Front Altair, сообщила сайту VG, что команда состояла в основном из граждан России (11), Грузии (1) и Филиппин (11). Граждан Норвегии на борту не было. Все моряки с этого судна были эвакуированы и находятся в безопасности.

Второй пострадавший корабль – зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. В результате атаки он получил повреждения, один из членов экипажа ранен. Угрозы затопления нет.

Телеканал PressTV передал, что моряки были эвакуированы иранскими спасателями. Согласно этой информации, 44 члена экипажа танкеров были доставлены в порт Яск, в восточной провинции Хормозган.

Военно-морской флот США также сообщил, что принимает участие в спасательных операциях после нападения на суда. На помощь был направлен катер с находившегося неподалеку американского эсминца.

Позже официальный представитель министерства обороны США в интервью корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину заявил: "Весьма вероятно, что Иран стоит за атаками (в Оманском заливе)". При этом представитель Пентагона назвал ложью утверждения Тегерана, что иранские военно-морские силы помогали спасать экипажи затонувшего и поврежденного судов. По его словам, 21 человек был спасен моряками американского ракетного эсминца Bainbridge.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что атака танкеров в Оманском заливе является часть попыток Ирана привести к росту напряженности в регионе.