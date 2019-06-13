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13 июня 2019 г.
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Ближний Восток

СМИ: норвежский танкер затонул в Оманском заливе после торпедной атаки

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 15:08 блог версия для печати фото
СМИ: норвежский танкер затонул после торпедной атаки
СМИ: норвежский танкер затонул после торпедной атаки
СМИ: норвежский танкер затонул после торпедной атаки

Ливанский телеканал "Аль-Майядин" передает, что норвежский танкер Front Altair, атакованный торпедой в Оманском заливе, загорелся и затонул. Пожар возник и на втором атакованном судне. Оно держится на плаву. Экипажи кораблей эвакуированы.

Как утверждается, корабль направлялся из Катара на Тайвань под флагом Маршалловых островов и был атакован недалеко от восточного входа в Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив. Груз – 75.000 тонн нефти.

Экипаж судна - 23 человека. Компания Frontline, которой принадлежит Front Altair, сообщила сайту VG, что команда состояла в основном из граждан России, Грузии и Филиппин. Граждан Норвегии на борту не было.

Второй пострадавший корабль – зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. В результате атаки он получил повреждения, один из членов экипажа ранен. Угрозы затопления нет.

Телеканал PressTV передал, что моряки были эвакуированы иранскими спасателями. Согласно этой информации, 44 члена экипажа танкеров были доставлены в порт Яск, в восточной провинции Хормозган. Военно-морской флот США также сообщил, что принимает участие в спасательных операциях после нападения на суда. На помощь был направлен катер с находившегося неподалеку американского эсминца.

Агентство морских торговых перевозок Великобритании сообщило, что расследует инцидент, происшедший в Оманском заливе, и призвало проявлять максимальную бдительность.

Инцидент привел к резкому повышению цен на нефть. За несколько часов она подорожала на три процента.

Напомним, что 12 мая на рейде порта Фуджейра, в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратах, была совершена диверсия на борту четырех кораблей, шедших под флагами Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ. Саудовская Аравия квалифицировала нападение как теракт. США возложили ответственность за взрывы на Иран и его сателлитов. На это указывали собранные на месте улики, в том числе фотографии и анализ взрывчатки.

6 июня постоянные представители Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и Саудовской Аравии проинформировали Совет безопасности ООН о выводах совместного расследования по поводу атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ. "Для атак требовались обученные водолазы, заряды взрывчатых веществ были размещены с высокой степенью точности под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их или не взорвав их груз, что свидетельствует о мельчайших знаниях о конструкции кораблей", – говорилось в отчете. "Хотя расследования все еще продолжаются, эти факты убедительно свидетельствуют о том, что эти четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проведенной субъектом со значительным оперативным потенциалом, скорее всего, государственным субъектом", – отмечали эксперты, готовившие заключение.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июня 2019 г.
Взрывы на супертанкерах в Оманском заливе





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Четверг, 13 июня 2019 г.
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