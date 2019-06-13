Взрывы на супертанкерах в Оманском заливе

Ливанские СМИ передают, что на двух танкерах, находящихся в северо-западной части Индийского океана, произошли взрывы. Корабли сообщили, что подверглись атаке. Сигнал был принят в Пакистане и Омане. По первоначальным сведениям, речь идет о супертанкерах, находившихся в Оманском проливе.

Норвежский танкер Front Altair, шедший под флагом Маршалловых островов, был торпедирован. По некоторым сведениям, это произошло недалеко от порта Фуджейра – месте предыдущей диверсии. Второе пострадавшее судно – скорее всего, Kokuka Courageous, шедший под флагом Панамы.

Агентство морских торговых перевозок Великобритании сообщило, что расследует инцидент, происшедший в Оманском заливе, и призвало проявлять максимальную бдительность. При этом агентство не сообщает никаких подробностей.

Командование военно-морского флота США подтвердило, что оказывает помощь пострадавшим судам. Сообщается об эвакуации кораблей. Среди членов экипажа пострадавших нет.

В то же время телеканал PressTV передал, что моряки были эвакуированы иранскими спасателями. Согласно этой информации, 44 члена экипажа танкеров были доставлены в порт Яск, в восточной провинции Хормозган.

Напомним, что 12 мая на рейде порта Фуджейра, в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратах, была совершена диверсия на борту четырех кораблей, шедших под флагами Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ. Саудовская Аравия квалифицировала нападение как теракт. США возложили ответственность за взрывы на Иран и его сателлитов. На это указывали собранные на месте улики, в том числе фотографии и анализ взрывчатки.

6 июня постоянные представители Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и Саудовской Аравии проинформировали Совет безопасности ООН о выводах совместного расследования по поводу атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ. "Для атак требовались обученные водолазы, заряды взрывчатых веществ были размещены с высокой степенью точности под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их или не взорвав их груз, что свидетельствует о мельчайших знаниях о конструкции кораблей", – говорилось в отчете. "Хотя расследования все еще продолжаются, эти факты убедительно свидетельствуют о том, что эти четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проведенной субъектом со значительным оперативным потенциалом, скорее всего, государственным субъектом", – отмечали эксперты, готовившие заключение.