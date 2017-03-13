13 марта 2017 г.
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Ближний Восток

Патриарх Маронитской церкви Ливана выступил против палестинцев и "Хизбаллы"

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Бешара Бутрос аль-Раи
Папа Римский Франциск в Израиле в 2014 году
Ливан, 1975 год
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Патриарх Маронитской церкви Бешара Бутрос аль-Раи в интервью арабской редакции британского телеканала Sky News в минувшую пятницу, 10 марта, заявил, что причиной начала гражданской войны в Ливане в 1975 году были палестинцы.

77-летний патриарх выразил обеспокоенность по поводу роста влияния палестинских беженцев на умы ливанцев. По его мнению, именно палестинцы виновны в том, что Сирия в течение длительного периода контролировала Ливан.

Бешара Бутрос аль-Раи также сказал, что обеспокоен нескончаемым потоком сирийских беженцев, которые поселились в Ливане.

Кроме того, патриарх маронитов негативно оценил участие ливанской "Хизбаллы" в гражданской войне в Сирии. По мнению аль-Раи, невозможно утверждать однозначно "если бы не "Хизбалла", то в Ливане было бы "Исламское государство"", потому как можно сказать и иначе: "Из-за "Хизбаллы" в Ливан пришло "Исламское государство"". Патриарх назвал ненормальной ситуацию, когда в стране есть вооруженная политическая партия ("Хизбалла"), которую не контролирует государство.

По состоянию на понедельник, 13 марта, руководство "Хизбаллы" не отреагировало на слова аль-Раи. Ливанские СМИ пишут, что в "Партии Аллаха" высказывания патриарха маронитов вызвали гневную и противоречивую реакцию.

Сторонники аль-Раи в общине маронитов выступили в защиту патриарха, напомнив о том, что "Хизбалла" ставит под угрозу безопасность Ливана, нарушая резолюцию Совета безопасности ООН №1701 и отказываясь разоружаться. В маронитской общине говорят о том, что "Хизбалла" служит иранским интересам, а не интересам своего народа.

Лидеры общины палестинских беженцев в Ливане резко осудили высказывания аль-Раи, они заявили, что их вынудили бежать "израильские оккупанты".

Бешара Бутрос аль-Раи был избран патриархом Маронитской церкви Ливана в 2011 году, хотя и не входил в число священнослужителей, близких к политическому лидеру ливанских маронитов Мишелю Ауну. Более того, он часто критиковал Ауна, который в октябре 2016 года занял пост президента Ливана (с 46-й попытки, через 2,5 года после начала выборов), пойдя на компромисс с "Хизбаллой". В 2014 году Бешара Бутрос аль-Раи побывал в Израиле во время визита Папы Римского Франциска, проигнорировав протесты со стороны "Хизбаллы", которая настаивала на том, что патриарх не должен отправляться во враждебное государство.



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Понедельник, 13 марта 2017 г.
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