Рамалла: израильские спецслужбы прослушивали разговор Махмуда Аббаса с Дональдом Трампом

Палестинский информационный сайт SamaNews 13 марта опубликовал статью, в которой утверждается, что израильские спецслужбы прослушивали телефон главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена), когда он разговаривал с Дональдом Трампом.

Источники в Рамалле заявили сайту SamaNews, что израильские политики точно передают содержание телефонного разговора, состоявшегося 10 марта между Вашингтоном и Рамаллой. В частности, израильский министр разведки недавно упомянул, что Дональд Трамп указал Махмуду Аббасу на необходимость прямых переговоров, а депутат Офир Акунис уверенно заявляет, что Трамп в телефонной беседе не упоминал о принципе "два государства для двух народов".

Источник в Рамалле также отметил: то, что Израиль прослушивал телефон Аббаса, не стало ни для кого сюрпризом, поскольку известно, что Израиль контролирует все средства связи "на оккупированных территориях".

Отметим, что в воскресенье, 10 марта, израильская радиостанция "Решет Бет", рассказывая о предстоящем визите в Израиль специального посланника Дональда Трампа, упоминала, что при телефонной беседе Махмуда Аббаса с президентом США присутствовали несколько чиновников. Из реплик Аббаса они составили общее впечатление о беседе, которым затем поделились журналистами.





