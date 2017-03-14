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Ближний Восток

Рамалла: израильские спецслужбы прослушивали разговор Махмуда Аббаса с Дональдом Трампом

время публикации: 13 марта 2017 г., 22:02 | последнее обновление: 13 марта 2017 г., 22:28 блог версия для печати фото
Рамалла: израильские спецслужбы прослушивали разговор Махмуда Аббаса с Дональдом Трампом
Рамалла: израильские спецслужбы прослушивали разговор Махмуда Аббаса с Дональдом Трампом
Рамалла: израильские спецслужбы прослушивали разговор Махмуда Аббаса с Дональдом Трампом

Палестинский информационный сайт SamaNews 13 марта опубликовал статью, в которой утверждается, что израильские спецслужбы прослушивали телефон главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена), когда он разговаривал с Дональдом Трампом.

Источники в Рамалле заявили сайту SamaNews, что израильские политики точно передают содержание телефонного разговора, состоявшегося 10 марта между Вашингтоном и Рамаллой. В частности, израильский министр разведки недавно упомянул, что Дональд Трамп указал Махмуду Аббасу на необходимость прямых переговоров, а депутат Офир Акунис уверенно заявляет, что Трамп в телефонной беседе не упоминал о принципе "два государства для двух народов".

Источник в Рамалле также отметил: то, что Израиль прослушивал телефон Аббаса, не стало ни для кого сюрпризом, поскольку известно, что Израиль контролирует все средства связи "на оккупированных территориях".

Отметим, что в воскресенье, 10 марта, израильская радиостанция "Решет Бет", рассказывая о предстоящем визите в Израиль специального посланника Дональда Трампа, упоминала, что при телефонной беседе Махмуда Аббаса с президентом США присутствовали несколько чиновников. Из реплик Аббаса они составили общее впечатление о беседе, которым затем поделились журналистами.



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