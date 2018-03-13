В Газе атакован кортеж премьер-министра ПА, есть раненые

Около 10 утра во вторник, 13 марта, на пути следования кортежа премьер-министра ПА Рами Хамдаллы и главы палестинской разведки Маджида Фараджа в Газе прогремели три взрыва. После этого правительственные автомобили были обстреляны, передает агентство Maan.

Нападение было совершено в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы, вскоре после того, кортеж Хамдаллы и Фараджа проехал КПП "Эрез".

По предварительным данным, ранены не менее семи человек. Одна из трех бомб взорвалась рядом с автомобилем, в котором находился Маджид Фарадж. Однако он сам не пострадал. Не был ранен и Рами Хамдалла.

Источники в ПА сообщают, что все раненые – из числа охранников главы правительства и начальника разведки. Утверждается, что их ранения от легких до средней тяжести.

После нападения программа визита Хамдаллы и Фараджа в Газу была изменена. Делегация главы правительства ПА приняла участие в церемонии открытии предприятия по опреснению морской воды, после чего покинула сектор.

Руководство партии ФАТХ возложило ответственность за это нападение на "Исламское движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующее сектора Газы с июня 2007 года.





