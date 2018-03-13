На фоне слухов о "сделке века" пройдут переговоры президента США и саудовского принца

Белый дом назвал дату встречи президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Переговоры состоятся через неделю, 20 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: "Президент рассчитывает обсудить пути укрепления отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией". Других официальных комментариев по поводу предстоящей встречи пока нет.

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что на прошлой неделе принц Мухаммад бин Салман в течение трех дней находился с визитом в Египте, встречался с президентом этой страны Абд аль-Фаттахом ас-Сиси, а также с другими политическими и религиозными лидерами, представителями крупного бизнеса. В результате этого визита были подписаны важные экономические соглашения, была достигнута договоренность о совместных действиях против террористов и экстремистов.

Затем наследный принц Саудовской Аравии в течение трех дней находился с визитом в Великобритании, где встречался с королевой Елизаветой II, премьер-министром Терезой Мэй и министрами ее правительства, а также с депутатами британского парламента и архиепископом Кентерберийским. В Лондоне была подписана серия торговых и оборонных соглашений.

Главными темами переговоров в США, по всей видимости, помимо двусторонних отношений, станут совместные действия Эр-Рияда и Вашингтона против экспансии Ирана на Ближнем Востоке. Не исключено, что будет обсуждаться инициатива администрации Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. В этом контексте может быть поднята тема переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Саудовское руководство выражало недовольство по поводу этого решения Трампа, однако воздерживалось от резких критических заявлений.

Отметим, что переговоры Мухаммада бин Салмана и Дональда Трампа будут проходить на фоне публикаций о заметном улучшении саудовско-израильских отношений. Неделю назад выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на египетские дипломатические источники писала о значительном продвижении переговоров о так называемом "соглашении века" – палестино-израильском соглашении, за которым последует нормализация отношений Израиля с арабским миром. В этой публикации утверждалось, что наследник престола Саудовской Аравии встречался с представителями израильского руководства и достиг соглашения о плане урегулирования, который готовит американская администрация.

Предыдущая встреча Мухаммада бин Салмана и Дональда Трампа в Вашингтоне проходила год назад, 13 марта 2017-го. Уже тогда было очевидно, что актуальные политические и экономические вопросы следует обсуждать именно с наследным принцем, а не с королем Салманом Абдул-Азизом ас-Саудом, который был одним из первых лидеров арабского мира, с которыми Трамп беседовал по телефону после своей инаугурации.