13 мая 2017 г.
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Ближний Восток

Ливанские власти обвинили Израиль в спланированной хакерской атаке

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Ливанские власти обвинили Израиль в спланированной хакерской атаке

Власти Ливана обвинили Израиль в осуществлении "кибератаки с использованием современных технологий", сообщает "Гаарец".

В четверг, 11 мая, генеральный секретарь ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") шейх Хасан Насралла выступал с речью, приуроченной к первой годовщине со дня гибели Мустафы Бадра ад-Дина. В это же время более 10 тысяч граждан Ливана отправили сообщения посредством сети WhatsApp, в которых утверждалось, что за гибелью Бадда ад-Дина стоит Хасан Насралла.

Ливанское правительство заявило, что речь идет о спланированной хакерской атаке, осуществленной Израилем. При этом, по мнению ливанских властей, атака выглядела так, как будто сообщения посылаются не из Израиля, а непосредственно из Ливана.

Террористическая организация "Хизбалла" заявила, что сотрудничает с ливанскими службами, стремясь выяснить, как именно была произведена масштабная атака.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 мая 2017 г.
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Суббота, 13 мая 2017 г.
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