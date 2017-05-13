13 мая 2017 г.
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Ближний Восток

На Западном берегу прошли выборы в местные органы власти

время публикации: 18:29 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
На Западном берегу прошли выборы в местные органы власти
На Западном берегу прошли выборы в местные органы власти
На Западном берегу прошли выборы в местные органы власти

В субботу, 13 мая, на территории Палестинской автономии, на Западном берегу, прошли выборы в местные органы власти, сообщает палестинское агентство Maan.

Администрация Дженина сообщила, что в течение дня, с 7:00 до 19:00, работали более 50 избирательных участков в городе и пригороде. Никаких инцидентов замечено не было, что, по мнению палестинской службы безопасности, является результатом заранее разработанного ею плана по обеспечению свободного волеизъявления граждан. Явка избирателей в Дженине составила 84%.

В Сальфите, наоборот, явка оказалась крайне низкой: из более, чем тридцати двух тысяч местных жителей на избирательные участки пришли лишь около восьми с половиной тысяч человек.

В Иерусалиме и его районах действовали 15 избирательных участков. Данные о явке не сообщаются.

В Рамалле на избирательном участке появился Хусейн а-Шейх, представлявший главу ПНА Махмуда Аббаса. Он обратился к собравшимся с призывом участвовать в местных выборах, так как "это способствует свободе и демократии". Также Хусейн а-Шейх обратился к руководству движения ХАМАС, призвав его лидеров провести выборы в секторе Газы.

Напомним, террористическая организация ХАМАС бойкотировала выборы в местные органы власти. В конце февраля правительство Палестинской национальной администрации постановило отложить на неопределенный срок проведение местных выборов в секторе Газы. Представитель ХАМАСа Абд аль-Латиф аль-Кану резко это осудил решение правительства. По его словам, оно закрепляет раскол на палестинской улице, демонстрируя отказ ФАТХа делиться властью.

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