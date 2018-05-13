Safa: для уничтожения туннеля на севере Газы ЦАХАЛ применил 10 ракет и БПЛА

Агентство Safa, редакция которого находится в Газе, публикует некоторые дополнительные подробности по поводу операции ЦАХАЛа, целью которой было уничтожение "туннеля джихада" на севере сектора.

В публикации этого агентства со ссылкой на собственного корреспондента на месте происшествия говорится, что "позиции сопротивления" в городе Бейт-Ханун были атакованы с воздуха, удары наносились по цели около сельскохозяйственной школы.

Safa заявляет, что израильские ВВС выпустили восемь ракет, а через несколько минут после этого еще две ракеты были выпущены беспилотным самолетом.

После атаки возник сильный пожар.

По сведениям Safa и "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАСу, сообщений о пострадавших в результате воздушного удара ЦАХАЛа по цели на севере Газы не поступало.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует информацию о применении БПЛА в ходе этой операции.

В субботу, 12 мая, вечером, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в районе КПП "Эрез" ВВС Армии обороны Израиля уничтожили туннель ХАМАС.

Речь шла о строящемся туннеле, обнаруженном в буферной зоне в нескольких метрах от израильской территории. Согласно планам ХАМАС, выход из туннеля должен был находиться возле израильского поселка и контрольно-пропускного пункта, использующегося для провоза гуманитарных грузов.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за строительство туннеля на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор Газы.

Напомним, в январе этого года был уничтожен туннель, который вел под КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Обнаружение и разрушение туннелей, борьба с "подземным террором", является одним из постоянных направлений деятельности ЦАХАЛа, для осуществления которой используются оперативные разведданные и новейшие технологии. ХАМАС продолжает вкладывать огромные средства в строительство туннелей, вместо того, чтобы инвестировать в развитие инфрастуктуры сектора Газы и улучшение качества жизни его жителей.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил: несмотря на то, что ХАМАС говорит о своей готовности заключить с Израилем долгосрочное перемирие ("удну"), он продолжает рыть террористические туннели.

"Мы не поведемся на этот блеф. Мы продолжим уничтожать террористическую инфраструктуру так, как мы сделали сегодня вечером. Единственная формула, по которой мы готовы действовать – это восстановление в обмен на разоружение", – заявил министр обороны.

Министр разведки Исраэль Кац также приветствовал еще одну успешную операцию ЦАХАЛа по разрушению террористического туннеля. "Уничтожение туннеля выявляет настоящее лицо ХАМАСа в Газе, который, с одной стороны, подталкивает демонстрантов идти на прорыв пограничного забора, обосновывая это гуманитарными проблемами, а с другой – прокладывает туннели смерти, расходуя огромные средства. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля".





