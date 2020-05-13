Fox News сообщил о возобновлении строительства туннеля на базе "Катаиб Имам Али" в Сирии

В среду, 13 мая, телеканал Fox News передал, что Иран возобновил строительство подземного туннеля, предназначенного для хранения оружия, на базе группировки "Катаиб Имам Али" в Сирии примерно в 5 км от границы с Ираком.

Эти выводы были сделаны на основании снимков, полученных редакцией телеканала от израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B.

Приведенные телеканалом снимки были сделаны 12 мая, и на них можно увидеть бульдозеры на объекте, ширина которого составляет около 4,5 метров.

Эксперты ImageSat International полагают, что туннель может использоваться для укрытия транспортных средств с современными видами вооружений. Вывод был сделан на основе сравнения строящегося объекта с аналогичными туннелями, которые были построены на военной базе за последние девять месяцев.

О строительстве на территории военной базы известно с осени прошлого года. 4 декабря ImageSat International публиковала снимки с укрепленным подземным туннелем протяженностью около 120 метров, шириной до 5 метров и глубиной около 4 метров. Специалисты тогда говорили, что туннель может предназначаться для хранения иранских ракет.

Вечером 7 декабря 2019 года сирийские и иракские СМИ сообщили, что неопознанные самолеты нанесли удары по позициям иранских сил и проиранских ополченцев на окраине города Аль-Букамаль. Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) 8 декабря заявляла о пяти убитых и значительном ущербе. Власти Сирии, Ирака или Ирана не делали заявлений по поводу этой атаки. Вместе с тем, не было информации о том, что был разрушен указанный туннель.

Fox News сообщает, что в марте этого года ударом с воздуха был уничтожен один из туннелей, строящихся Ираном на военной базе, после чего, судя по снимкам с воздуха, строительство было приостановлено. Напомним, что 11 марта 2020 года неопознанные БПЛА нанесли удары по целям на базе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али") в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии недалеко от границы с Ираком. SOHR сообщал о 18 убитых. Кем был нанесен этот удар, неизвестно. SOHR не исключал, что атаковали израильтяне. Иракские и ливанские СМИ позже заявили, что атаку осуществили американцы.

4 мая 2020 года, по данным SOHR, израильские ВВС атаковали объект проиранской милиции в пустыне аль-Маядин (мухафаза Дир аз-Зур), на сирийско-иракской границе, были убиты не менее 14 иранцев и иракцев.