Эрдоган: "Достигнуто взаимопонимание с Россией по поводу Африна"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому руководству план совместных действий в районе Африн на севере Сирии. Это заявление было сделано накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы взяли границу под охрану. Африн – также пограничный район. Мы не можем игнорировать угрозу, исходящую из Африна, и намерены действовать", - заявил Эрдоган, добавив, что эти планы были положительно восприняты официальной Москвой.

На данный момент турецкие войска введены на территорию провинции Идлиб. Однако Африн, расположенный в соседней провинции Алеппо, контролируется курдами. Эрдоган обвиняет их в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической группировкой.