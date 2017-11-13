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Ближний Восток

В сирийском городе Эль-Атариб в результате удара с воздуха погибли более 40 человек

время публикации: 18:51 | последнее обновление: 18:51 блог версия для печати фото
В сирийском городе Эль-Атариб в результате удара с воздуха погибли более 40 человек

В результате удара с воздуха по Эль-Атарибу, городу, расположенному на севере Сирии, погибли не менее 43 человек, еще около 50 получили ранения.

Среди погибших, передал телеканал "Аль-Джазира", есть дети и женщины.

По словам местных правозащитников, целью удара стал многолюдный рынок.

По информации турецкого агентства "Анадолу", несколько раненых были доставлены в больницу на территории Турции.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечает, что в настоящий момент невозможно с уверенностью утверждать, кто бомбил Эль-Атариб: ВВС России или самолеты сирийской армии.

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