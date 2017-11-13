Курды выдали России семьи чеченских джихадистов

Действующие на севере Сирии курдские власти передали представителям Российской Федерации женщин и детей чеченских боевиков террористической группировки "Исламское государство". Они были захвачены в ходе боев за Ракку – столицу созданного ИГ "халифата".

В общей сложности России переданы 13 женщин и 29 детей. Все они граждане РФ. В заявлении Отрядов курдской самообороны, цитируемым телеканалом "Аль-Арабия", подчеркивается, что никто из них не принимал участия в военных действиях.

В составе террористической группировки "Исламское государство" сражались тысячи граждан европейских стран, в том числе – россиян. Подавляющее большинство среди граждан РФ составили выходцы с Северного Кавказа, входившие и в высшее командование группировки.

Напомним, что значительное число иностранцев было захвачено и иракской армией - в ходе боев за Мосул. В общей сложности, речь идет о 1.400 женах и детях боевиков ИГ. Они были направлены в лагерь, расположенный к югу от Мосула.

Большинство задержанных оказались гражданами Турции. Однако среди них было значительное количество граждан государств, расположенных на постсоветском пространстве: России, Азербайджана, Таджикистана.