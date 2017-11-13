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Ближний Восток

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 400 человек

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати фото
Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 400 человек

Иранское агентство Fars сообщило о том, что количество погибших в результате землетрясения превысило 400 человек.

По данным на 17:00, спасателями найдены тела 407 человек. Еще порядка 6,7 тысяч человек пострадали.

Иранские СМИ сообщают, что к разборам завалов привлечены два специализированных батальона, 500 спецназовцев, 20 групп криминалистов для идентификации погибших. Кроме того, к поискам людей под завалами привлечены кинологи.

По данным телеканала IRINN, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 ноября 2017 г.
Жертвами землетрясения на границе Ирана и Ирака стали более 400 человек







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