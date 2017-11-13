Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 400 человек

Иранское агентство Fars сообщило о том, что количество погибших в результате землетрясения превысило 400 человек.

По данным на 17:00, спасателями найдены тела 407 человек. Еще порядка 6,7 тысяч человек пострадали.

Иранские СМИ сообщают, что к разборам завалов привлечены два специализированных батальона, 500 спецназовцев, 20 групп криминалистов для идентификации погибших. Кроме того, к поискам людей под завалами привлечены кинологи.

По данным телеканала IRINN, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв.