Землетрясение на границе Ирака и Ирана, подтверждена гибель около 150 человек

По состоянию на утро понедельника, 13 ноября, власти Ирана подтверждают гибель более 140 человек в результате сильного землетрясения, происшедшего накануне на границе с Ираком. В Иракском Курдистане пока сообщают о гибели шести человек. Сотни людей получили ранения и травмы.

Информация о жертвах уточняется.

По данным Красного полумесяца, на территории Ирана разрушены тысячи домов, около 70 тысяч иранцев нуждаются во временном жилище.

Как сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября в 20:18 на границе Ирана и Ирака (первоначально сообщалось о магнитуде 7,5-7,6). Очаг залегал на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 212 км к северо-востоку от Багдада. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Халабджа (около 40 км северней эпицентра), в Иракском Курдистане. Этот город находится примерно в 10 км от границы с Ираном.

За первым мощным землетрясением последовала серия повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.

Подземные толчки ощущались во многих странах ближневосточного региона, в том числе в Израиле.

Иран и северо-восточный Ирак находятся в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.