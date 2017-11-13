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Ближний Восток

Жертвами землетрясения на границе Ирана и Ирака стали более 330 человек

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати

Власти западной иранской провинции Керманшах сообщили о гибели не менее 328 местных жителей в результате землетрясение, происшедшего накануне. В Иракском Курдистане по-прежнему сообщают о шести погибших.

Свыше 2500 граждан Ирана и Ирака получили ранения и травмы.

Информация о жертвах уточняется.

По данным Красного полумесяца, на территории Ирана разрушены тысячи домов, около 70 тысяч иранцев нуждаются во временном жилище.

Турция направила в Иракский Курдистан группу спасателей и специалистов по созданию временных лагерей для людей, лишившихся жилья. Через Красный полумесяц Анкара намерена переслать в зону бедствия 3.000 палаток и 10.000 одеял.

Как сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября в 20:18 на границе Ирана и Ирака (первоначально сообщалось о магнитуде 7,5-7,6). Очаг залегал на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 212 км к северо-востоку от Багдада. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Халабджа (около 40 км северней эпицентра), в Иракском Курдистане. Этот город находится примерно в 10 км от границы с Ираном.

За первым мощным землетрясением последовала серия повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.

Подземные толчки ощущались во многих странах ближневосточного региона, в том числе в Израиле.

Иран и северо-восточный Ирак находятся в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 ноября 2017 г.
Землетрясение на границе Ирака и Ирана, подтверждена гибель более 200 человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение, которое ощутили в Израиле







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