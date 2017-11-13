Жертвами землетрясения на границе Ирана и Ирака стали более 450 человек

Иранское новостное агентство Fars http://www.presstv.com/Detail/2017/11/12/541975/Iraq-Earthquake-Sulaymaniyah-US-Geological-Survey сообщило, что число жертв землетрясения превысило 450 человек.

Свыше 7100 граждан Ирана и Ирака получили ранения и травмы.

Иранские СМИ сообщают, что к разборам завалов привлечены два специализированных батальона, 500 спецназовцев, 20 групп криминалистов для идентификации погибших. Кроме того, к поискам людей под завалами привлечены кинологи.

По данным телеканала IRINN, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв.

По данным Красного полумесяца, на территории Ирана разрушены тысячи домов, около 70 тысяч иранцев нуждаются во временном жилище.

Турция направила в Иракский Курдистан группу спасателей и специалистов по созданию временных лагерей для людей, лишившихся жилья. Через Красный полумесяц Анкара намерена переслать в зону бедствия 3.000 палаток и 10.000 одеял.

Как сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября в 20:18 на границе Ирана и Ирака (первоначально сообщалось о магнитуде 7,5-7,6). Очаг залегал на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 212 км к северо-востоку от Багдада. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Халабджа (около 40 км северней эпицентра), в Иракском Курдистане. Этот город находится примерно в 10 км от границы с Ираном.

Подземные толчки ощущались во многих странах ближневосточного региона, в том числе в Израиле.

Иран и северо-восточный Ирак находятся в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.