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Ближний Восток

Израиль угрожает заморозить строительство канала между Красным и Мертвым морями

время публикации: 21:36 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
Израиль угрожает заморозить строительство канала между Красным и Мертвым морями

Израиль предупредил Иорданию, что проект строительства канала, связывающего Красное и Мертвое моря, может быть заморожен.

По информации 10-го канала ИТВ, Иерусалим уведомил Амман, что реализация проекта не начнется до тех пор, пока израильские дипломаты не вернутся в Иорданию.

Отметим, что израильские дипломаты были отозваны из Аммана после инцидента, в ходе которого израильский охранник на территории жилого комплекса при посольстве Израиля застрелил ударившего его отверткой гражданина Иордании, а также одним из выстрелов убил владельца квартиры.

Договор о прокладке канала между Красным и Мертвым морями был подписан в декабре 2013 года в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне. Под документом поставили свои подписи представители Израиля, Иордании и Палестинской автономии.

Протяженность трубопровода, который пройдет по иорданской территории, составит около 200 км.

На первом этапе проекта должна быть построена опреснительная установка на территории Иордании, севернее Акабы, которая будет поставлять опресненную воду израильским населенным пунктам в Араве и иорданским поселкам в районе Акабы. Вода с высокой концентрацией соли будет сбрасываться в Мертвое море. Заборная станция будет установлена в Эйлатском (Акабском) заливе, откуда вода будет доставляться с помощью насосов на самую высокую точку на пути между морями, а затем свободно течь к Мертвому морю. 650-метровый перепад высот на втором участке трубопровода позволяет построить на нем гидроэлектростанцию, часть энергии которой пойдет на обслуживание опреснительных установок.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 февраля 2015 г.
Подписан договор о начале прокладки канала между Красным и Мертвым морями
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2013 г.
Подписан договор о прокладке канала между Красным и Мертвым морями
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2013 г.
Израиль, Иордания и ПА подпишут договор о прокладке Канала Двух морей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2013 г.
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