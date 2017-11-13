Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 ноября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 13 ноября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 14 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Джабль Инджа был обнаружен тайник, в котором хранилась автоматическая винтовка М-16.

06:00. В ночь на понедельник около поселка Бейтар Илит палестинские арабы бросали камни в проезжавшие автомобили, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В результате нападения легкие ранения получила гражданка Израиля. Пострадавшая была доставлена в больницу. Причинен ущерб нескольким автомобилям. О задержании нападавших не сообщается.