Турция сообщила о "реализации" сделки по закупке ЗРК С-400

Турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли сообщил, что Турция "реализовала" заключенную с Россией сделку о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение вызвало недовольство партнеров по блоку NATO из-за возможных проблем с интеграцией ЗРК в систему ПВО альянса.

"Этот этап позади. Мы купили С-400, остальное – детали. Однако мы также ведем переговоры с концерном EUROSAM, чтобы начать получить технологию и начать производство собственных систем противовоздушной защиты", - заявил министр. При этом он не сказал, что означает слово «реализация».

Как сообщает газета Hurriet, 8 ноября Турция, Франция и Италия подписали предварительное соглашение, предусматривающее совместную разработку системы перехвата баллистических ракет. В церемонии подписания принимали участие министры обороны трех стран.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в интервью агентству Bloomberg, что приобретение российских ЗРК стало вынужденным шагом. "Мы хотели приобрести системы у США, стран Евросоюза и NATO. Но никто не пошел на наши условия, предусматривающим доступ к технологиям и совместное производство. Пришлось обратиться к России", - сказал он.

Напомним, что еще 28 апреля этого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Haberturk, что Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогда же были начаты переговоры о цене и условиях оплаты.

Чавушоглу отмечал весной, что решение о покупке С-400 было принято после того, как партнеры по NATO отказались поставлять Турции современные системы противоракетной обороны.

Вопрос о поставках Турции ЗРК С-400 обсуждался и 3 мая на встрече Эрдогана и Путина в Сочи, и позже.

О турецко-российских переговорах по поводу поставок ЗРК С-400 известно с ноября 2016 года. Тогда о том, что такие переговоры идут, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, который выражал надежду на то, что, благодаря проводимым Турцией многосторонним переговорам, "страны NATO проявят более серьезную инициативу, и у Турции появится система, отвечающая требованиям альянса", говорится в сообщении. При этом глава минобороны Турции подчеркивал, что Анкара не будет пренебрегать предложениями России и стремится к налаживанию собственной производства таких систем.

В настоящее время ЗРК С-400 обеспечивает безопасность аэродрома на базе Хмеймим в Сирии, где дислоцированы российские боевые самолеты, а также в воздушном пространстве над остальной территорией западной Сирии. В период конфликта между Москвой и Анкарой российские военные и политики заявляли, что эта система может быть использована, в том числе, для уничтожения турецких военных самолетов.

Минобороны РФ заявляло, что не намерено оставлять эти системы в Сирии после завершения операции против группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра".

В августе 2016 года министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявлял, что Москва предложила Тегерану приобрести ЗРК С-400. Но позже он выступил с заявлением о том, что Иран не планирует покупать эти комплексы. Российский ЗРК С-400 "Триумф" поступил на вооружение в 2007 году. Он предназначен для уничтожения как авиации, так и ракет противника. Радиус действия ЗРК составляет около 400 километров. Пока данная система стоит на вооружении только российской армии.