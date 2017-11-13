Саудовская Аравия подписала контракт на поставу российских систем ПВО

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил о подписании контракта на поставку Саудовской Аравии российских систем ПВО. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Напомним: 5 октября стало известно, что в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана было заключено принципиальное соглашение о поставках королевству российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

О "реализации" контракта на поставки ЗРК С-400 Турции сообщил министр обороны Нурретин Джаникли. Соглашение вызвало недовольство партнеров по блоку NATO из-за возможных проблем с интеграцией ЗРК в систему ПВО альянса.

С-400 - новейший зенитно-ракетный российский комплекс, способный поражать летательные аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности на высотах до 35 километров. На вооружение российской армии данный ЗРК поступил в 2007 году.