Израиль дал понять, что будет наносить удары по целям в Сирии, несмотря на договор РФ и США

В минувшее воскресенье, 12 ноября, руководство Израиля дало понять, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по целям в Сирии, в непосредственной близости от израильской границы, несмотря на соглашение о прекращении огня, о котором договорились США и Россия, сообщает агентство Reuters.

Ничего принципиально нового в этой позиции нет: власти Израиля неоднократно подчеркивали, что ЦАХАЛ будет делать все возможное для обеспечения безопасности еврейского государства, в том числе на сирийской территории, и не допустит усиления присутствия Ирана и "Хизбаллы" у северных границ.

В воскресенье, открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я знаю, что в эти минуты есть те, кто забавляют себя мыслями о возможных терактах и диверсиях против израильтян. Я хочу их предупредить: наш ответ будет тяжелым, и неважно о каком районе идет речь. Мы нанесем тяжелый удар любому, кто пытается нанести удары нам". Это заявление, очевидно, было ответом не только на угрозы со стороны ХАМАСа и "Исламского джихада", но также относилось к ситуации на границе с Сирией и Ливаном.

Политический обозреватель Амос Арель отмечает 13 ноября в газете "Гаарец", что Израиль не стал официально комментировать соглашение между Россией, США и Иорданией о прекращении огня на юге Сирии. Согласно этому договору, силы Корпуса стражей Исламской революции и шиитские военизированные отряды, действующие по указанию Тегерана, должны будут уйти с территории Сирии. Однако в соглашении не оговариваются сроки его реализации, а тайные договоренности между сторонами гарантируют на этом этапе лишь то, что иранцы и военизированные отряды отойдут на относительно небольшое расстояние от границы с Израилем на Голанских высотах. В системе безопасности Израиля обеспокоены этим фактом, и тем, что державы пока не готовы предпринять реальные действия для того, чтобы изгнать иранцев из Сирии.

12 января корреспондент 10-го канала ИТВ Барак Равид написал в твиттере, что Соединенные Штаты, Россия и Иордания подписали окончательный вариант соглашения о прекращении огня на юге Сирии, в рамках которого запланировано создание буферной зоны на границе между Сирией и Израилем. В этой публикации также было сказано, что соглашение включает пункт, в соответствии с которым США, РФ и Иордания обязуются удалить все иранские силы из региона.