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Ближний Восток

Саудовская Аравия сняла блокаду йеменских портов

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Моха, Аден и Мукалла (Йемен)

Власти Саудовской Аравии сообщили о снятии блокады йеменских портов, введенной несколько дней назад, после ракетного обстрела Эр-Рияда. На первом этапе снимается блокада Адена, Мохи и Мукаллы.

"В течение первых суток будут открыты для судоходства порты, расположенные на территории, находящейся под контролем международно признанного правительства Йемена" - сообщило представительство королевства в ООН.

Саудовская Аравия также просит ООН направить экспертную комиссию в порты, контролируемые хуситами. Ее цель – разработать механизм, который помешает Ирану снабжать оружием йеменских шиитов.

Официальный Эр-Рияд возложил на режим аятолл ответственность за ракетный обстрел, обвинив Иран в прямой агрессии. Тегеран заявил, что даст ответ на провокационные заявления.

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