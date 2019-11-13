Ракета "Исламского джихада" попала в офис Палестинского управления по правам человека в Газе

Одна из ракет, выпущенных утром во вторник, 12 ноября, из сектора Газы в сторону Израиля, не долетела до цели, попав в офисное здание "Эль-Харара" в городе Газа.

Как сообщает "Гаарец", ракета, выпущенная, судя по всему, боевиками "Исламского джихада", попала в пятый этаж здания, разрушив офисы Палестинского независимого управления по правам человека.

Согласно журналистке "Гаарец" Амире Хас, двое сотрудников агентства вышли из офиса на пятом этаже, чтобы покурить на крыше. Один из сотрудников, находившихся на шестом этаже, получил легкие ранения.

Вскоре после этого боевики ХАМАСа пришли в здание, чтобы собрать остатки ракеты. Арабские СМИ в Газе и в Рамалле воздерживаются от публикации данной информации.





