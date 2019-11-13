Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада": второй день

В среду, 13 ноября, после возобновления обстрелов террористами израильской территории ЦАХАЛ продолжил наносить удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы.

Боевые действия 13 ноября 2019 года

Вскоре после полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам боевиков "Исламского джихада": были атакованы ракетные установки, в том числе находившиеся под землей, а также подземный объект террористической инфраструктуры и командные пункты "Исламского джихада". Эти удары стали ответом на ракетный обстрел в 22:48.

00:00-05:53. Не было зафиксировано ни одного ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы.

05:53 сработал первый за день сигнал тревоги в районе Керем Шалом, около границы Газы. Примерно в 6 утра был слышен повторный сигнал тревоги "Цева адом". Была задействована система ПРО "Железный купол".

Около 6:30 сработала сирена "Цева адом" в районе Латруна и Бейт-Шемеша (между Ашдодом и Иерусалимом).

06:45: "Цева адом" в Нетивоте, поселке Бейт-Гди, региональном совете Сдот Негев. Сработала система ПРО "Железный купол".

Вскоре после этого ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в западной части сектора Газы. Источники в Газе сообщают, что израильские ВВС атаковали цель в районе Тель аль-Хауа, к западу от города Газа. Причинен ущерб, о пострадавших сведений нет. Также был нанесен удар по цели к востоку от Дир аль-Балаха, в центральной части сектора. Сообщается об одном убитом и двоих раненых боевиках (ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы ракетчики, обстрелявшие территорию Израиля). Из Газы также сообщают, что ЦАХАЛ обстрелял цель около Бейт-Хануна, на севере сектора.

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") сообщили, что утром 13 ноября в результате удара ЦАХАЛа по группе ракетчиков к востоку от Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, был убит полевой командир Халид Муауад (по разным данным, ему было 38 или 39 лет). Судя по опубликованным данным, Халид Муауад командовал ракетными подразделениями "Исламского джихада" в центральной части Газы.

07:00. В Ашкелоне и на границе с Газой прозвучал сигнал "Цева адом". Через полчаса был зафиксирован очередной ракетный обстрел.

08:00. Зафиксированы новые запуски ракет из Газы. Сирены около границы сектора.

Израильская армия нанесла серию новых ударов по боевикам "Исламского джихада" в секторе Газы.

"Цева адом" в районе Шфела.

09:00. Источники в секторе Газы сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому, в котором проживала семья одного из лидеров боевиков "Бригад Аль-Кудса" в Рафахе, на юге сектора. Перед нанесением удара ЦАХАЛ предупредил об атаке, дав возможность всем, кто находился в доме, покинуть здание. В результате воздушного удара дом разрушен.

Террористы обстреляли Сдерот, Ашкелон и окрестности.

10:00. Агентство Maan со ссылкой на источники в Газе сообщает, что на юге сектора беспилотный самолет ЦАХАЛа атаковал некого "человека на мотоцикле". Источники утверждают, что этот человек ехал на мотоцикле вместе с ребенком. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские ВВС атаковали "группу граждан" около мечети Али бин Аби в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа. Также ПИЦ передает, что в больницу "Шифа" в Газе были доставлены тела троих "мучеников". По сведениям источников в Газе, речь идет о ликвидации израильской армией еще одной группы боевиков, осуществлявших ракетные обстрелы израильской территории.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в общей сложности в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе 12-13 ноября были убиты не менее 18 человек, более 80 получили ранения. По сведениям минздрава Газы, с утра 13 ноября в результате израильских атак в секторе убиты семь человек.

Зафиксированы ракетные обстрелы израильских поселков Кисуфим, Нахаль Оз и других районов, прилегающих к Газе.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские ВВС атаковали группу ракетчиков "Исламского джихада" на севере Газы. Зафиксировано поражение целей. Пресечен очередной обстрел израильской территории.

11:00. Террористы обстреливают Ашкелон и Сдерот, районы Эшколь и Шаар а-Негев.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на юге сектора Газы был атакован завод террористической организации "Исламский джихад", на котором производили ракеты и топливо для ракет, способных поражать цели в центральных районах Израиля. Отмечается, что речь идет о предприятии, состоящим из нескольких цехов, в которых производилось ракетное топливо, изготавливались компоненты ракет, выпускались электронные платы и осуществлялась окончательная сборка. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал штаб "Исламского джихада" в Хан-Юнисе и склад оружия, который располагался в доме активиста "Исламского джихада" Адама Абу Хадайда. Сообщается также, что было атаковано судно, которое использовали военно-морские силы "Исламского джихада", а также база подготовки ВМС этой группировки и склад оружия на ее территории. 12:00. Ракетный обстрел района Эшколь.

Боевые действия 12 ноября 2019 года

Около 4 утра в районе Шаджайя на восточной окраине Газы был нанесен удар по дому, в котором находился лидер боевиков "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Бахаа Абу аль-Ата, ответственный за ракетные обстрелы израильской территории и планировавший новые теракты. Он был уничтожен. Вместе с ним была убита его жена.

Ликвидация лидера террористов в Газе и обстрелы территории Израиля. Фоторепортаж

В течение дня по территории Израиля из сектора Газы были выпущены около 210 ракет. Террористы атаковали цели на удалении до 80 км от границы Газы, в том числе Тель-Авив. Примерно 40 ракет, летевших на жилые районы, были сбиты системой ПРО "Железный купол". Два человека получили легкие ранения. Десяткам граждан потребовалась медицинская помощь в связи с легкими травмами и нервным шоком. Восьмилетняя девочка в Холоне потеряла сознание и упала во время обстрела, ее состояние остается тяжелым.

ЦАХАЛ атаковал в Газе около 100 целей. Нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре "Исламского джихада" (по объектам ХАМАСа, суда по сообщениям ЦАХАЛа, удары не наносились). Минздрав Газы сообщает об 11 погибших (включая аль-Ату), большинство из которых были боевиками "Исламского джихада", а также о 45 раненых.

Отметим, что одновременно с ударом ЦАХАЛа по дому аль-Аты в Газе был нанесен воздушный удар по дому в Дамаске, в котором находился член политбюро "Исламского джихада" Акрам аль-Аджури. Сам он был ранен. Его сын Муадж, боевик "Бригад Аль-Кудса", и еще один активист "Исламского джихада" были убиты. Власти Сирии возложили на Израиль ответственность за эту атаку. Формально Израиль не заявлял, что этот удар был нанесен ЦАХАЛом.

Инструкции управления тылом Израиля на 13 ноября и работа гражданских учреждений

Вечером 12 ноября Управление тылом выпустило новые инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газы. В приграничных населенных пунктах, а также центральной части Негева, округе Лахиш и на юге округа Шфела, отменена работа предприятий и организаций. Исключение составляют предприятия и организации, признанные жизненно-важными для существования общества и армии в условиях чрезвычайной ситуации. Не будут работать школы и детские сады. Разрешено проведение мероприятий в закрытых помещениях при участии не более 100 человек. В населенных пунктах в центре страны и округа Шфела разрешается проведение мероприятий при участии не более 300 человек на открытой территории, и без всяких ограничений – в помещении.

Управление тылом разрешило проводить занятия в учебных заведениях. Исключения составляют детские сады и школы, находящиеся в старых постройках или построенных по методу "легкого строительства" (бния кала).

Разрешена работа всех предприятий и организаций.

Мэрии Ашдода, Явне и Ашкелона объявили, что после совещания с представителями Управления тылом приняли решение отменить работу всех учебных заведений в этих городах в среду, 13 ноября.

Администрация регионального совета Мате Йегуда сообщила, что, в связи с ракетным обстрелом, осуществленным террористами из сектора Газы утром 13 ноября, учебные заведения начнут работать в 10:00, а не в 08:00.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщает, что станции в Офакиме, Нетивоте и Сдероте останутся закрытыми по распоряжению военного командования до дальнейшего уведомления. Поезда на маршруте Раанана-Беэр-Шева будут ходить только до Ашкелона. Восточная ветка в Беэр-Шеву будет работать в обычном режиме.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Ноябрь. 260 ракет. Около 50 сбиты системой ПРО "Железный купол". Двое раненых. (По состоянию на 13 ноября).

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.



