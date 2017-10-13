Нетаниягу о соглашении ФАТХа и ХАМАСа: "Примирение с организацией убийц не приближает мир"

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала комментарий в связи с объявлением о примирении между ФАТХом и ХАМАСом. От имени Биньямина Нетаниягу в этом документе говорится, что Израиль не приемлет подобное примирение до тех пор, пока ХАМАС нацелен на уничтожение Израиля и не готов разоружиться. В комментарии также подчеркивается, что Израиль настаивает на возвращении тел убитых военнослужащих и удерживаемых в секторе Газы израильских граждан.

"Примирение с организацией убийц, стремящихся уничтожить Израиль, не приближает мир, а лишь отдаляет его", – сказано в заявлении Нетаниягу.

"Что означает примирение с террористической организацией которая стремится к уничтожению Израиля, поддерживает геноцид, обстреливает тысячами ракет гражданское население и роет террористические туннели, убивает детей, притесняет меньшинства, запрещает ЛГБТ-общину, отвергает международные обязательства, отказывается вернуть тела павших израильских солдат скорбящим матерям и отцам, подвергает пыткам оппозиционеров, скорбит по гибели бин Ладена? Объединение с массовыми убийцами это часть проблемы, а не решение. Скажите "да" миру, а не объединению с ХАМАСом", – говорится в обращении Биньямина Нетаниягу к палестинской администрации.

Комментарий ХАМАСа

Заместитель председателя политбюро ХАМАС Салах аль-Арури, подписавший соглашение с ФАТХом от имени "Исламского движения сопротивления", на пресс-конференции в Каире подчеркнул, что его организация продолжит "всей мощью противостоять сионистскому проекту и добиваться создания полностью суверенного палестинского государства", сообщает "Палестинский информационный центр".

Он также поблагодарил палестинский народ за многолетнее терпение, заявив, что ХАМАС серьезно относится к "прекращению распри" с ФАТХом. Он подчеркнул, что его движение рассчитывает на то, что правительство национального единства будет эффективно функционировать на всех палестинских территориях и сможет решить проблемы сектора Газы.

Примечательно, что, хотя председатель ПНА Махмуд Аббас (Абу Мазен) заявил о достижении "окончательного соглашения", аль-Арури говорил о "стратегическом решении о примирении", которое будет продвигаться шаг за шагом "пока не удастся добиться примирения". При этом он не забыл упомянуть о политических разногласиях с ФАТХом.

Судя по тому, что именно аль-Арури подписал соглашение и выступал в Каире от лица руководства ХАМАСа, его недавнее назначение на должность зампреда политбюро этой организации не было формальным, он действительно стал вторым человеком во властной иерархии ХАМАСа, отодвинув на второй план Мусу Абу Марзука.

Помимо Салаха аль-Арури и Мусы Абу Марзука в состав делегации ХАМАСа на переговорах в Каире входили: глава правительства ХАМАС в Газе Яхья Сануар, его заместитель Халиль аль-Хайя, а также члены политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк, Хусам Бадран и Салах Бардауиль. Председатель политбюро ХАМАС Исмаил Ханийя следил за ходом переговоров из Газы.

Делегацию ЦК ФАТХа возглавлял Аззам аль-Ахмад, отвечающий в этой партии за вопросы национального примирения. Кроме него, в составе делегации находились Хусейн аш-Шейх, Ахмад Хилс, руководитель разведки ПНА Маджид Фарадж и заместитель секретаря Революционного совета ФАТХа Файэз Абу Ита.

Подробности соглашения между ХАМАСом и ФАТХом

В рамках соглашения руководство ХАМАС обязуется до 1 декабря передать правительству национального единства административное управление сектором.

Также до 1 декабря ХАМАС обязуется передать ФАТХу контроль над пограничными переходами в секторе Газы. Речь идет о КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе с Израилем и о КПП "Рафах" на границе с Египтом. Сообщается, что пограничные переходы будет контролировать "президентская гвардия" Махмуда Аббаса.

Однако соглашением особо оговаривается, что КПП "Рафах" требует перестройки и расширения. По всей видимости, финансировать этой проект будут Рамалла и Каир.

Договор предусматривает, что на территории сектора Газы будут нести службу около трех тысяч палестинских полицейских, подчиненных ПНА. Но при этом ничего не сказано о том, как эти силы будут взаимодействовать с милицией и погранслужбой ХАМАСа, являющимися подразделениями "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Вопросы о военном контроле над сектором Газы и деятельности "Бригад Изаддина аль-Касама" на этом этапе не обсуждались. Об этом египтяне, взявшие на себя роль посредников на переговорах, предупреждали ФАТХ еще неделю назад.

Не обсуждался также вопрос обмена пленными между Израилем и ХАМАСом.

14 ноября в Каире должна состояться еще одна встреча между представителями ФАТХа и ХАМАСа. На этой встрече будет продолжено обсуждение подробностей соглашения.

Как сообщалось ранее, председатель палестинской администрации и лидер партии ФАТХ Махмуд Аббас 12 октября заявил о достижении "окончательного соглашения" с ХАМАСом и "преодолении палестинского раскола". Аббас поблагодарил Каир за помощь в организации переговоров.

При этом в Газе продолжают говорить о том, что ПНА не отказалась от карательных мер в отношении сторонников ХАМАСа, а в Рамалле требуют от ХАМАСа прекращения преследования политических противников в Газе и отмены смертных приговоров, не утвержденных судом ПНА.

Судя по всему, говорить о каком-либо "окончательном соглашении" пока преждевременно. Переговоры продолжаются, что отмечено и в тексте документа, подписанного в Каире 12 октября. Даже первый этап переговорного процесса по сути продлен до 1 декабря. Если в течение этого периода ПНА не выплатит задолженности по зарплатам служащим и сотрудникам силовых структур в Газе, переговоры снова могут зайти в тупик.

1 декабря делегации ФАТХа и ХАМАСа должны вновь встретиться в Каире, чтобы обсудить ход реализации достигнутых соглашений и перейти к следующему этапу переговорного процесса.

Переговоры о новом административном устройстве Газы и содержании аппарата будут продолжаться, по меньшей мере, до февраля 2018 года, до тех пор служащие должны получать регулярные выплаты, не меньшие по размеру, чем их нынешние зарплаты, говорится в соглашении.





