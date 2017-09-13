Шойгу встретился с Асадом в Дамаске и передал ему поздравление от Путина

В Дамаске во вторник, 12 сентября, состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Сирии Башара Асада.

Как передает РИА Новости, Шойгу передал Асаду поздравление от президента России Владимира Путина со снятием блокады города Диз аз-Зур боевиками террористической организации "Исламское государство".

В ходе встречи также обсуждалось военное сотрудничество двух стран, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии", – говорится в сообщении.