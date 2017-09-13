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Ближний Восток

Шойгу встретился с Асадом в Дамаске и передал ему поздравление от Путина

время публикации: 01:19 | последнее обновление: 01:25 блог версия для печати фото
Шойгу встретился с Асадом в Дамаске (архив)

В Дамаске во вторник, 12 сентября, состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Сирии Башара Асада.

Как передает РИА Новости, Шойгу передал Асаду поздравление от президента России Владимира Путина со снятием блокады города Диз аз-Зур боевиками террористической организации "Исламское государство".

В ходе встречи также обсуждалось военное сотрудничество двух стран, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии", – говорится в сообщении.

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