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Ближний Восток

Аль-Харири и Путин обсудят поставки Ливану российских вооружений

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото
Владимир Путин и Саад аль-Харири

13 сентября в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Ливана Саадом аль-Харири. На повестке дня – ситуация в Сирии, двусторонние отношения, закупки российского оружия.

"Мы надеемся, что визит позволит нам обсудить возможное приобретение вооружений российского производства. Оно повысит мощь и боеготовность вооруженных сил Ливана", - заявил премьер в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

12 сентября в Горках аль-Харири встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Были подписаны соглашения об экономическом, культурном сотрудничестве, взаимодействии в области инвестиций, экологии и спорта.

Напомним, что в мае 2017 года министр информации Ливана Мильхем Риачи назвал региональную политику России динамичной и обладающей огромным потенциалом. По его словам, Россия может выступить посредником в обеспечении внутренней стабильности в Ливане.

В сирийском конфликте Россия действует в союзе с Ираном и "Хизбаллой". Шиитская террористическая группировка, призывающая к уничтожению Израиля, - ключевой фактор ливанской политики. Именно ее поддержка позволила аль-Харири возглавить правительство.



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Среда, 13 сентября 2017 г.
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