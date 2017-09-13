Аль-Харири и Путин обсудят поставки Ливану российских вооружений

13 сентября в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Ливана Саадом аль-Харири. На повестке дня – ситуация в Сирии, двусторонние отношения, закупки российского оружия.

"Мы надеемся, что визит позволит нам обсудить возможное приобретение вооружений российского производства. Оно повысит мощь и боеготовность вооруженных сил Ливана", - заявил премьер в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

12 сентября в Горках аль-Харири встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Были подписаны соглашения об экономическом, культурном сотрудничестве, взаимодействии в области инвестиций, экологии и спорта.

Напомним, что в мае 2017 года министр информации Ливана Мильхем Риачи назвал региональную политику России динамичной и обладающей огромным потенциалом. По его словам, Россия может выступить посредником в обеспечении внутренней стабильности в Ливане.

В сирийском конфликте Россия действует в союзе с Ираном и "Хизбаллой". Шиитская террористическая группировка, призывающая к уничтожению Израиля, - ключевой фактор ливанской политики. Именно ее поддержка позволила аль-Харири возглавить правительство.





