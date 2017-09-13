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Ближний Восток

Энергосистему Сирии будут восстанавливать иранцы

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Энергосистему Сирии будут восстанавливать иранцы

В ходе визита в Тегеран министра энергетики Сирии Мухаммада Харбутли было подписано соглашение, согласно которому после завершения военных действий Иран займется восстановлением сирийской энергосистемы.

Стоимость сделки оценивается в сотни миллионов евро. Она предусматривает строительство в провинции Латакия новой электростанции мощностью 540 кВт и воссоздание в Дамаске центрального диспетчерского центра единой энергосистемы.

"Министерство энергетики Ирана вернет свет в сирийские дома, развеют тьму, которые несли Сирии террористы. Наша промышленность производит оборудование на уровне мировых стандартов, и мы рады предоставить его сирийцам", - заявил министр энергетики Ирана Саттар Махмуди.

Первоочередной задачей иранцев станет восстановление энергоснабжения Алеппо. Затем будет восстановлена электростанция в Дир а-Зуре, мощностью 90 кВт.

Иран заключил соглашение и о восстановлении других объектов инфраструктуры. Нет сомнений, что подобные соглашения гарантируют ключевую роль Ирана в послевоенной Сирии.

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