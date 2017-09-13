СМИ: арестован лидер иранского отделения ИГ

Иранский новостной сайт YJC.ir распространил информацию, согласно которой Корпус стражей Исламской революции арестовал лидера иранского отделения террористической группировки "Исламское государство".

Боевик, в подчинении у которого было около 300 активистов, был арестован в Долатабаде. В этом городе, расположенном недалеко от Тегерана, проживает община выходцев из Ирака.

Как утверждается, иранское отделение ИГ готовило теракты в траурный день Ашура, который в этом году приходится на конец сентября. На Ашуру шииты вспоминают Хусейна бин Али, погибшего в битве при Кербеле в 680 году.

В июне 2017 года боевики ИГ совершили нападение на здание иранского парламента и мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. Жертвами двойного теракта стали 18 человек.

Около месяца назад "Исламское государство" опубликовало в интернете видеоролик, в котором призывало иранцев к восстанию против Исламской республики. «Мы будем резать горло вашим собакам в центре Тегерана точно так же, как делаем это в Сирии и Ираке", - говорилось в нем.