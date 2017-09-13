Нетаниягу: "Израиль считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией"

Во вторник, 12 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал заявление, в котором заявил, что Израиль считает Рабочую партию Курдистана (PПК) террористической организацией.

Эти слова Нетаниягу прозвучали на фоне недавнего выступления бывшего заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа Яира Голана на конференции в Вашингтоне, где он сказал, что PПK террористической организацией не является.

"По моему личному мнению, РПК – это не террористическая организация. Это исключительно моя точка зрения", - подчеркнул Яир Голан.

"Израиль выступает против действий РПК и считает ее террористической организацией, в противовес Турции, поддерживающей террористическую организацию ХАМАС. В то время как Израиль выступает против любых проявлений террора, он поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности", - отметил Нетаниягу.