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Ближний Восток

Египет получил первые российские МиГ-29

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Египет получил первые российские МиГ-29

Помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Россия и Египет подписали соглашение о поставках 50 самолетов МиГ-29. Реализация контракта уже началась.

"Учитывая количество самолетов, а это порядка пяти десятков машин, поставки рассчитаны на несколько лет. Все будет также зависеть от возможностей заводов, которые по этим машинам очень загружены. При этом уверен, что мы исполним свои контрактные обязательства в установленный срок", - заявил он агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что контракт предусматривает поставку самолетов до 2020 года. Сумма сделки не сообщается. Также неизвестно, кто финансирует поставку самолетов.

Фронтовой истребитель МиГ-29 поступил на вооружение Советской армии в 1983 году. В общей сложности произведено более 1.600 самолетов, стоящих на вооружении государств постсоветского блока, арабских стран, Ирана, Индии, Эритреи. Они участвуют и в сирийском конфликте.



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