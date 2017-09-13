Экс-министр ПА: "Ни один палестинский лидер не сможет отменить пособия террористам"

Ашраф аль-Аджарми, в прошлом министр по делам заключенных в правительстве Махмуда Аббаса, считает, что ни один палестинский политик в в сложившейся ситуации не может отменить выплату пособий террористам и их семьям.

Это заявление было сделано на специальной конференции, посвященной 24-й годовщине с момента подписания соглашений в Осло.

20-й канал ИТВ отмечает, что Ашраф аль-Аджарми выступал после генерал-майора запаса Йоси Купервассера, который говорил о том, что проблема выплаты пособий террористам и их семьям должна стать ключевой на переговорах между Израилем и ПА.

Отвечая Купервассеру, аль-Аджарми заявил, что израильтяне не понимают того, что в руководстве Палестинской автономии есть люди, которые твердо уверены в том, что вооруженная борьба против оккупации является законной. Он также отметил, что в последнее время ХАМАС усилил свое представительство в законодательном собрании и провел законы, позволяющие повысить размер пособий. При этом Аль-Аджарми сделал оговорку: когда он занимал пост министра по делам заключенных, он не выполнял закон "о пособиях", чтобы не поощрять насилие.

Аль-Аджарми говорил, что эти пособия являются наследием того периода, когда руководство ООП "находилось в изгнании". По его словам, изменить закон можно будет только тогда, когда изменится ситуация.