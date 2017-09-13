13 сентября 2017 г.
последняя новость: 22:35
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:01 Экс-министр ПА: "Ни один палестинский лидер не сможет отменить пособия террористам"
20:23 Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями на сессии ЛАГ
15:52 Всемирная туристическая организация отклонила просьбу Рамаллы о вступлении
13:39 Бельгийская модель, снявшаяся голой у пирамид, была помещена в мужскую камеру
12:57 СМИ: арестован лидер иранского отделения ИГ
11:56 Египет опроверг сообщения об отмене ордера на арест аль-Кардауи
11:17 Аль-Харири и Путин обсудят поставки Ливану российских вооружений
10:53 Египет получил первые российские истребители МиГ-29
09:57 Энергосистему Сирии будут восстанавливать иранцы
08:13 Нетаниягу: "Израиль считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией"
Ближний Восток

Экс-министр ПА: "Ни один палестинский лидер не сможет отменить пособия террористам"

время публикации: 22:01 | последнее обновление: 22:06 блог версия для печати фото
Экс-министр ПА: "Ни один палестинский лидер не сможет отменить пособия террористам"

Ашраф аль-Аджарми, в прошлом министр по делам заключенных в правительстве Махмуда Аббаса, считает, что ни один палестинский политик в в сложившейся ситуации не может отменить выплату пособий террористам и их семьям.

Это заявление было сделано на специальной конференции, посвященной 24-й годовщине с момента подписания соглашений в Осло.

20-й канал ИТВ отмечает, что Ашраф аль-Аджарми выступал после генерал-майора запаса Йоси Купервассера, который говорил о том, что проблема выплаты пособий террористам и их семьям должна стать ключевой на переговорах между Израилем и ПА.

Отвечая Купервассеру, аль-Аджарми заявил, что израильтяне не понимают того, что в руководстве Палестинской автономии есть люди, которые твердо уверены в том, что вооруженная борьба против оккупации является законной. Он также отметил, что в последнее время ХАМАС усилил свое представительство в законодательном собрании и провел законы, позволяющие повысить размер пособий. При этом Аль-Аджарми сделал оговорку: когда он занимал пост министра по делам заключенных, он не выполнял закон "о пособиях", чтобы не поощрять насилие.

Аль-Аджарми говорил, что эти пособия являются наследием того периода, когда руководство ООП "находилось в изгнании". По его словам, изменить закон можно будет только тогда, когда изменится ситуация.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2017 г.
Вновь задержан шейх Абу Тир, "рыжая борода ХАМАС"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июля 2017 г.
"Гаарец": ПНА сокращает пособия 60 тысячам семей, связанных с ХАМАС
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2017 г.
"Аль-Хайят": встреча Кушнера и Аббаса прошла "крайне неудачно"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июня 2017 г.
Министр по делам заключенных: ООП не прекратит выплаты семьям осужденных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2017 г.
Министры одобрили законопроект о сокращении средств, переводимых ПНА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июня 2017 г.
Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017