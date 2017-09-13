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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 сентября

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 06:51 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 13 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

06:00. Жители деревни Тубас попытались воспрепятствовать действиям военных и пограничников, проводивших операцию в этом районе. После того, как один из местных жителей бросил бутылку с "коктейлем Молотова", военнослужащие применили средства для разгона толпы, один из нападавших был легко ранен.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 сентября







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Среда, 13 сентября 2017 г.
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