Бельгийская модель, снявшаяся голой у пирамид, была помещена в мужскую камеру

Власти Египта освободили из-под ареста бельгийскую фотомодель Марису Папен, устроившую голые фотосессии у пирамид и Храма Карнака в Луксоре. Освобождены и другие члены съемочной группы, в том числе австралийский фотограф Джесси Уолкер.

Папен снималась в обнаженном виде в 50 государствах. Египет стал для нее 51-й страной, где была устроена подобная фотосессия. Вместе с фотографом она отправилась в Гизу для съемок на фоне пирамид. От охранников, которые намеревались их задержать, им удалось откупиться, дав взятку.

После этого Уолкер и девушка поехали в Луксор, где расположен знаменитый храмовый комплекс. Здесь полицейских оказалось значительно больше – поскольку Карнакский храм неоднократно становился мишенью террористов.

Тем не менее, девушка разделась и начала фотографироваться. Съемочную группу немедленно окружили пять сотрудников полиции, доставившие ее и фотографа в ближайший участок.

"Я знала, что тюрьмы в Египте отличаются от бельгийских, но такого и представить себе не могла. Нас посадили в тесную камеру, где находились около 20 мужчин. Некоторые из них потеряли сознание от духоты, у других шла кровь. Джесси говорил мне не смотреть, но как тут можно не смотреть", – вспоминает Мариса.

Вскоре их вызвали на допрос, после которого перевели в другой участок, а затем в суд. Судьи приняли решение об освобождении из-под стражи и депортации из Египта.

Решение возмутило египетских правозащитников. Они обвинили власти в политике двойных стандартов. Граждане Египта, против которых выдвигаются обвинения в неподобающем поведении, проводят за решеткой долгие годы.

Фотографии с сайте marisapapen.com публикуются с любезного разрешения Марисы Папен.