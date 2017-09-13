13 сентября 2017 г.
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:23 Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями на сессии ЛАГ
15:52 Всемирная туристическая организация отклонила просьбу Рамаллы о вступлении
13:39 Бельгийская модель, снявшаяся голой у пирамид, была помещена в мужскую камеру
12:57 СМИ: арестован лидер иранского отделения ИГ
11:56 Египет опроверг сообщения об отмене ордера на арест аль-Кардауи
11:17 Аль-Харири и Путин обсудят поставки Ливану российских вооружений
10:53 Египет получил первые российские истребители МиГ-29
09:57 Энергосистему Сирии будут восстанавливать иранцы
08:13 Нетаниягу: "Израиль считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией"
06:51 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 сентября
Ближний Восток

Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями на сессии ЛАГ

время публикации: 20:23 | последнее обновление: 20:27 блог версия для печати

Прошедшая в Каире сессия Лиги арабских государств стала одной из самых запоминающихся в истории организации. Причина – резкий обмен обвинениями представителей Катара и государств, объявивших ему бойкот.

Министр иностранных дел Катара Солтан бин Саад аль-Морайхи в своем выступлении назвал Иран благородным государством, отметив, что после введения блокады отношения с Исламской республикой стали значительно теплее.

"Вам еще придется об этом пожалеть. Наши катарские братья думают, что выиграли от сближения с Ираном, но это оценка ошибочно. Народ Катара никогда не допустит, чтобы иранцы вмешивались в управление страной", - заявил на это представитель Саудовской Аравии при ЛАГ Ахмад аль-Каттан.

Его поддержал глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, призвавший Катар пересмотреть политический курс и отказаться от поддержки террора. На это аль-Морайхи ответил, что начало кризису положил взлом хакерами из ОАЭ сайта катарского агентства новостей.

"Атаку на нашу страну начали бешенные псы, поддерживаемые из-за границы. Г-н Гаргаш забыл, что Саудовская Аравия намеревалась свергнуть законного эмира, заменив его на шейха Абдаллу бин Али аль-Тани", - заявил на это представитель Катара.

После этого дипломаты начали требовать друг у друга заткнуться. На этом этапе в дискуссию вмешался министр иностранных дел Египта Самех Шукри, также осудивший Катар за подрывную деятельность и назвавший поведение ее представителя неподобающим.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2017 г.
СМИ: Катар научился у Израиля влиять на Китай
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2017 г.
Египетские христиане требуют $5 млрд от Катара, ответственного за помощь террористам
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 июля 2017 г.
Саудовская Аравия: "Международный контроль над святыми местами – объявление войны"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017