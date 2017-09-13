Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями на сессии ЛАГ

Прошедшая в Каире сессия Лиги арабских государств стала одной из самых запоминающихся в истории организации. Причина – резкий обмен обвинениями представителей Катара и государств, объявивших ему бойкот.

Министр иностранных дел Катара Солтан бин Саад аль-Морайхи в своем выступлении назвал Иран благородным государством, отметив, что после введения блокады отношения с Исламской республикой стали значительно теплее.

"Вам еще придется об этом пожалеть. Наши катарские братья думают, что выиграли от сближения с Ираном, но это оценка ошибочно. Народ Катара никогда не допустит, чтобы иранцы вмешивались в управление страной", - заявил на это представитель Саудовской Аравии при ЛАГ Ахмад аль-Каттан.

Его поддержал глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, призвавший Катар пересмотреть политический курс и отказаться от поддержки террора. На это аль-Морайхи ответил, что начало кризису положил взлом хакерами из ОАЭ сайта катарского агентства новостей.

"Атаку на нашу страну начали бешенные псы, поддерживаемые из-за границы. Г-н Гаргаш забыл, что Саудовская Аравия намеревалась свергнуть законного эмира, заменив его на шейха Абдаллу бин Али аль-Тани", - заявил на это представитель Катара.

После этого дипломаты начали требовать друг у друга заткнуться. На этом этапе в дискуссию вмешался министр иностранных дел Египта Самех Шукри, также осудивший Катар за подрывную деятельность и назвавший поведение ее представителя неподобающим.