Всемирная туристическая организация отклонила просьбу Рамаллы о вступлении

В среду, 13 сентября, секретариат Всемирной туристической организации (UNWTO) уведомил Рамаллу, что рассмотрение вопроса о принятии Палестинской автономии в эту организацию отложено на два года. Об этом сообщил сайт Nana10.

СМИ отмечают, что министерство иностранных дел и министерство туризма Израиля использовали все доступные дипломатические механизмы, чтобы не допустить принятия Палестинской автономии в UNWTO, которая является одним из институтов ООН.

Сайт "Аруц-7" отмечает, что министр туризма Ярив Левин в ходе переговоров с зарубежными коллегами делал акцент на том, что Палестинская автономия не является суверенным государством и поэтому не может быть принята в организацию.

При этом до последнего момента в UNWTO говорили о Палестинской автономии как о самостоятельном государстве. В одном из последних докладов UNWTO, в частности, указывалось, Палестинская автономия - эта "страна" с наиболее быстроразвивающейся туристической отраслью. Составители отчета писали, что туризм в Иудее и Самарии вырос на 57,8%, в то время, когда на остальной части Израиля этот показатель составил 25,1%.





